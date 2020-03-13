Дерипаска предлагает срочно закрыть Россию на карантин

Миллиардер Олег Дерипаска призывает как можно скорее закрыть российские границы, отменить все массовые мероприятия и посадить граждан на двухмесячный карантин.

Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что если пандемия коронавируса дойдет до России, то она будет иметь более серьезные последствия для властей, чем развал страны в 1991 году. Он призывает ввести в России полный карантин, «пока не поздно». Миллиардер уверен, что распространение вируса в России невозможно остановить без закрытия границ.

По словам Дерипаски, страна не готова к вирусу, а граждане массово отказываются использовать базовые меры предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число жертв коронавируса достигло 5 тысяч.