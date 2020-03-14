Билл Гейтс решил уйти из правления Microsoft

Билл Гейтс решил уйти из правления Microsoft
Стив Джобс и Билл Гейтс на конференции D5, 2007 год. Фото: скриншот видео

Сооснователь американской корпорации Microsoft Билл Гейтс принял решение покинуть совет директоров компании ради занятия благотворительностью.

Как сообщает Reuters, миллиардер решил, что ему пора избавиться от деятельности в корпорации и уделять больше времени своим филантропическим приоритетам. Он собирается вложиться в развитие глобального здравоохранения и образования, а также в организации, занимающиеся проблемами изменения климата.

Гейтс также уходит из правления компании Berkshire Hathaway Inc предпринимателя Уоррена Баффета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что богатейшие люди планеты за день потеряли $139 миллиардов. Bloomberg отмечает, что падение стало крупнейшим для лиц, входящих в рейтинг, с октябре 2016 года. Именно тогда агентство начало вести наблюдение.

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