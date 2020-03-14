Билл Гейтс решил уйти из правления Microsoft

Сооснователь американской корпорации Microsoft Билл Гейтс принял решение покинуть совет директоров компании ради занятия благотворительностью.
Как сообщает Reuters, миллиардер решил, что ему пора избавиться от деятельности в корпорации и уделять больше времени своим филантропическим приоритетам. Он собирается вложиться в развитие глобального здравоохранения и образования, а также в организации, занимающиеся проблемами изменения климата.
Гейтс также уходит из правления компании Berkshire Hathaway Inc предпринимателя Уоррена Баффета.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что богатейшие люди планеты за день потеряли $139 миллиардов. Bloomberg отмечает, что падение стало крупнейшим для лиц, входящих в рейтинг, с октябре 2016 года. Именно тогда агентство начало вести наблюдение.