Богатейшие люди планеты за день потеряли $139 миллиардов

Общее состояние 500 богатейших людей мира, по оценкам Bloomberg, за день уменьшилось примерно на 139 млрд долларов. Причиной этого стало значительное снижение индексов на фондовых торгах в США и других странах.

Bloomberg отмечает, что падение стало крупнейшим для лиц, входящих в рейтинг, с октябре 2016 года. Именно тогда агентство начало вести наблюдение.

Самыми ощутимыми стали потери генерального директора ГК Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно и главы корпорации Amazon Джеффа Безоса. Каждый из них потерял по 4,8 млрд долларов. Несмотря на это, Безос продолжается оставаться самым богатым человеком в мире.

Среди российских миллиардеров больше всего, по данным агентства, потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за день сократилось на 1,21 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд всего за 15 минут.