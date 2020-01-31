Глава Amazon заработал больше $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon и самый богаты человек в мире Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд всего за 15 минут. Деньги он заработал, благодаря резкому скачку акции.

Акции Amazon на постмаркете 30 января выросли на 12% — до $2,1 тыс., сообщает Bloomberg. Рост котировок произошел после публикации квартального отчета компании, который «вдребезги разбил» прогнозы аналитиков с Уолл-стрит.

Джефф Безос занимает первую строчку в рейтингах богатейших людей по версии Bloomberg и журнала Forbes. Его состояние оценивается в $116 млрд.

Напомним, что после публикации отчета за предыдущий квартал Безос, напротив, потерял в прибыли. За сутки он лишился $7 млрд из-за падения акций корпорации Amazon. Акции в октябре рухнули на 9%.