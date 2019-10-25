Основатель Amazon за сутки потерял $7 млрд

Самый богатый человек в мире, предприниматель Джефф Безос, за сутки потерял 7 миллиардов долларов из-за падения акций корпорации Amazon.

Об этом стало известно в четверг, 24 октября. Сразу после публикации отчетности Amazon за три месяца, которые истекли 30 сентября, акции компании рухнули на 9%. Как выяснилось, её операционные доходы сократились на $500 тысяч по сравнению с показателями за тот же период 2018 года. Кроме того, чистая прибыль Amazon за год стала меньше на $800 тысяч.

Информация о падении котировок Amazon появилась на телеканале CNBC. На канале подчеркнули, что продолжение падения акций может лишить Безоса звания самого богатого человека на планете, его место снова достанется Биллу Гейтсу.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Джефф Безос собирается развестись с супругой. В апреле 2019 развод был оформлен официально.