Дедушка из Британии рассказал, как в 56 лет выглядеть на 30

Дедушка из Британии рассказал, как в 56 лет выглядеть на 30
56-летний британец Энди Уилкинсон. Фото: instagram.com/andyw_fitness

Пожилой житель Соединенного Королевства, 56-летний дед семи внуков Энди Уилкинсон, которому на вид дают максимум 30 лет, поделился секретами молодости.

Как рассказал Уилкинсон в интервью Daily Mail, в свои 56 лет он работает тренером в фитнес-клубе. Мужчина считает, что своей внешности он добился благодаря спорту и здоровому питанию. Также мужчина не отрицает, что ему просто повезло с наследственностью.

«Еще люди стареют от стресса, так что я стараюсь не сильно переживать», — заявил Уилкинсон.

Британец также рекомендует пить много воды, которая полезна для поддержания состояния кожи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Андреева раскрыла секрет своей молодости. Оказывается, телеведущая ходит на процедуры, позволяющие ей сохранить кожу лица такой упругой и свежей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
великобритания дедушка правильное питание секрет молодости спорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дедушка из Британии рассказал, как в 56 лет выглядеть на 30
РЖД вернет пассажирам деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса
Билл Гейтс решил уйти из правления Microsoft
В Ленобласти начнут дезинфицировать общественный транспорт
Омский депутат избил пожилого дворника за плохо убранный снег
Фестиваль «Выборгский крендель» переносят из-за коронавируса
Дерипаска предлагает срочно закрыть Россию на карантин
Пьяное ДТП остановило движение трамваев в Невском районе