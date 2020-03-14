Дедушка из Британии рассказал, как в 56 лет выглядеть на 30

Пожилой житель Соединенного Королевства, 56-летний дед семи внуков Энди Уилкинсон, которому на вид дают максимум 30 лет, поделился секретами молодости.

Как рассказал Уилкинсон в интервью Daily Mail, в свои 56 лет он работает тренером в фитнес-клубе. Мужчина считает, что своей внешности он добился благодаря спорту и здоровому питанию. Также мужчина не отрицает, что ему просто повезло с наследственностью.

«Еще люди стареют от стресса, так что я стараюсь не сильно переживать», — заявил Уилкинсон.

Британец также рекомендует пить много воды, которая полезна для поддержания состояния кожи.

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