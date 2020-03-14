Главный пульмонолог России рассказал как развивается коронавирус в организме

У болезни 4 этапа развития, и изначально все начинается с обычной простуды. Об этом рассказал главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин.

Первую неделю человек чувствует себя как при стандартном заболевании ОРВИ, а вот в период с 9 по 14 день формируется пневмония, которая вызывается бактериями, стремительно разрастающимися в дыхательных путях больного. Именно в этот период болезнь можно выявить и оставить. Но, если вовремя не начать лечение, развиваются осложнения из-за которых человек перестает иметь возможность дышать самостоятельно. Тогда его подключают к искусственной вентиляции легких.

Дальше угнетенный иммунитет не может справляться самостоятельно, поэтому у зараженного появляются в организме новые, опасные возбудители -синегнойная палочка и грибы. Если болезнь успевает развиться до такого состояния, человеку остается надеяться только на чудо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса.