Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса

По данным врачей из медицинских учреждений Гонконга, перенесшие коронавирус COVID-19, могут страдать от проблем с легкими.

Такие результаты медики получили, исследовав группу из двенадцати человек, переболевших опасной инфекцией. Выяснилось, что два-три человека уже не обладают прежними физическими способностями. Коронавирус, вероятно, дал осложнения на легкие.

Так, пациенты страдают от одышки при быстрой ходьбе, передает РИА Новости. Кроме того, у некоторых пациентов на 20-30% снижается функциональность легких. Отметим, что это первые выводы, полное обследование пациентов еще не завершено. В любом случае, им назначат физиопроцедуры для укрепления легких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса пострадал фестиваль «Выборгский крендель». Мероприятие пришлось отменить.