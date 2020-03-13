Фестиваль «Выборгский крендель» переносят из-за коронавируса

В пятницу, 13 марта, в Ленинградской области ввели особый режим в связи с активным распространением нового типа коронавируса Covid-2019.

Особый режим запрещает проведение на территории Ленобласти массовых мероприятий, в которых должны принять участие более трех сотен человек. Сроки снятия ограничений пока неизвестны.

По этой причине в Ленобласти отменяют запланированный фестиваль «Выборгский крендель», сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района. Изначально планировалось, что мероприятие состоится 28 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартовал фестиваль ирландского кино. Мероприятие пройдет в 4 дня, с 13 по 15 марта и с 21 по 22.