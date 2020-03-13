В Петербурге стартовал фестиваль ирландского кино

В пятницу, 13 марта, в Северной столице стартовал фестиваль лучших новинок ирландского кинематографа. Мероприятие пройдет в 4 дня, с 13 по 15 марта и с 21 по 22.

Для любителей кино представилась отличная возможность познакомиться с интересными картинами, которые привезли в Петербург из Ирландии. В программе фестиваля есть как и полнометражные фильмы, так и короткий метр, как игровое кино, так и анимационные картины.

Все показы будут проводиться на языке оригинала в сопровождении русскоязычных субтитров. Среди наиболее ожидаемых фильмов фестиваля — лента «Пара нормальных» и фильм «Дикие». Посмотреть ирландское кино можно в торговом центре «Каро 9 «Варшавский экспресс» рядом с «Балтийской».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волхове хотят организовать мероприятие, посвященное уличному искусству.