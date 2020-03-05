В Волхове пройдет фестиваль уличного искусства

О конкретных мероприятиях станет известно позже. Фото: lenobl.ru/ru

О конкретных мероприятиях станет известно позже. Фото: lenobl.ru/ru

В Волхове пройдут специальные мероприятия современного уличного искусства.

Такое решение приняли Организаторы и Экспертный совет фестиваля «Культурный код» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В Волхове планируется провести мастер-класс, творческую встречу с художниками или роспись одного из фасадов жилых домов. О конкретных мероприятиях станет известно позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что граффити с изображением маленькой девочкой, над которой летит сказочное облако, появилось благодаря петербургскому художнику Ярославу Левченко. Художник нарисовал трогательную картину на стене дома 2 на улице Чехова