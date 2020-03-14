В Петербурге кассирша украла 1,3 млн с места работы

В Петербурге кассирша украла 1,3 млн с места работы
Женщина украла крупную сумму и скрылась. Фото: pixabay.com

Для этого она использовала подложный паспорт. Сейчас мошенницу разыскивают.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем сообщает 78.ru, ссылаясь на сотрудников правоохранительных органов. В отдел пришел 32-летний юрист, который рассказал, что в одну из компаний устроилась женщина. Она предоставила подложный паспорт и получила работу за кассой. Получив доступ к деньгам, она украла 1,3 миллиона рублей и скрылась с места инцидента.

Полицейские разыскивают мошенницу – ей на вид около 40 лет, она невысокого роста, рыжая и короткостриженая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан лжеводопроводчик, который украл у пенсионерки 113 тыс. рублей. Полиция задержала подозреваемого у дома 6 по 3-му Рабфаковскому переулку. Им оказался 27-летний неработающий петербуржец. Возбуждено уголовное дело.

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