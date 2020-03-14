Все магазины Apple закроют до 27 марта

Все магазины не будут работать около 2 недель. Фото: pixabay.com

Все магазины не будут работать около 2 недель. Фото: pixabay.com

Такое решение приняли в связи с распространением коронавируса. Компания обещает платить своим сотрудникам, несмотря ни на что.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем сообщил глава компании Тим Кук. Он заявил, что все магазины Apple закроют до конца марта из-за вспышки пандемии. Отмечается, что те, которые открыты на территории Китая, перестали работать еще давно по той же причине. Все сотрудники компании, несмотря ни на что, получат стандартные зарплаты.

Меры предприняли для того, чтобы сохранить здоровье сотрудников и покупателей. Сейчас по всему миру работают 460 магазинов. Напоминаем, что из-за инфекции также отменили ряд крупных мероприятий – хоккейные и футбольные матчи, форумы. концерты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские медики рассказали, как обезопасить себя от коронавируса. Они отметили, что в борьбе с пандемией важен иммунитет.