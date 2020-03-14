Петербургские медики рассказали, как обесопасить себя от коронавируса

Петербургские медики рассказали, как обесопасить себя от коронавируса
В первую очередь нужно высыпаться. Фото: Pixabay

Они отметили, что в борьбе с пандемией важен иммунитет.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем рассказали сотрудники НМИЦ им. Алмазова. Они заявили, что очень важно хорошо высыпаться, потому что крепкий сон отвечает за иммунитет. Благодаря ему организм сможет противостоять инфекции. Также во время отдыха удаляются все метаболиты в мозге, а это помогает избегать болезней. А вот плохой режим дня приводит к обратному – падение иммунитета и подверженность инфекции, в том числе к коронавирусу.

Напоминаем, что эксперты также рекомендуют почаще мыть руки и избегать большого скопления людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось до шести. Заболевший — 55-летний мужчина, который вернулся из Италии почти неделю назад.

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