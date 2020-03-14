Количество зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось до шести

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Заболевший — 55-летний мужчина, который вернулся из Италии почти неделю назад. Почувствовав недомогание в виде типичных симптомов ОРВИ, он обратился за помощью врачей. В больницу имени Боткина мужчину доставили 12 марта. А сегодня, 14 марта, было официально подтверждено, что у заболевшего положительный результаты на тест на коронавирус. Сейчас зараженный находится в изолированном инфекционном боксе. С ним все хорошо, состояние удовлетворительное. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

На данный момент, все 6 человек с диагностированным COVID-19 в Петербурге находятся в Боткинской больнице, где получают необходимое лечение.

Всего в России заболело 59 человек. И 14 из них — за последние сутки.

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