Беглов сообщил о масштабных мерах против коронавируса

Александр Беглов взывает жителей города к патриотизму в данное трудное время. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Александр Беглов взывает жителей города к патриотизму в данное трудное время. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На прошлой неделе в городе на Неве проводилась серьезная работа, которая не афишировалась. Производились необходимые расчеты, принимались решения о выделении средств. Помимо этого, была распределена необходимая ответственность между ведомствами различных структур, организаций, МЧС.

Также, в рамках борьбы Петербурга с эпидемией, будет осуществлено сотрудничество с правительством Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

До конца апреля в северной столице запрещены мероприятия численностью более 1000 человек.

Кроме этого, в своем обращении губернатор просит жителей города воздержаться от поездок за границу. Беглов надеется на понимание петербуржцев, ведь необходимо думать о детях и пожилых людях. На данный момент, подтверждено 5 случаев коронавируса в Петербурге. Все больные находятся в больнице имени Боткина, их состояние стабильное и удовлетворительное.

Подчеркнул губернатор и то, что последний раз масштабный карантин в городе на Неве был в 1915 году, когда буйствовала холера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга решит вопрос о переводе школьников на домашнее обучение.