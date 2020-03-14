Правительство Петербурга решит вопрос о переводе школьников на домашнее обучение

Совещание пройдет в понедельник, 16 марта.

Комитет по образованию города на Неве учтет рекомендации Минпросвещения России и Роспотребнадзора по Петербургу. После изучения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе, будет вынесено соответствующее решение.

В данный момент рассматриваются различные способны продолжения учебного процесса, который не повлияет на его качество в случае, если учащиеся временно перестанут посещать учебные заведения. Об этом сообщает комитет по образованию.

Напомним, в Москве и области уже разрешили свободно посещать школы. Подобные меры вводятся из-за распространения коронавируса на территории России.

В Петербурге в качестве профилактических мер до конца апреля введен запрет на массовые мероприятия численностью более тысячи человек. В Ленинградской области ограничение составило 300 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России школьники временно могут перейти на дистанционное обучение.