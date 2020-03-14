В России школьники временно могут перейти на дистанционное обучение

Такие рекомендации направлены властям регионов Минпросвещения России. По мнению ведомства, такая мера нужна в качестве профилактики распространения коронавируса.

Минпросвещения окажет помощь с методическими материалами. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, опыт с дистанционным ведением учебы в России в отдельных местах уже имеется. Поэтому, важно использовать его и в других регионах в качестве временного явления, ведь речь идет о защите здоровья жителей РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Также, Минпросвещения отправило рекомендации Роспотребнадзора во все местные региональные комитеты по образованию. В связи с эпидемиологической ситуацией, необходимо взять на контроль дезинфекцию, проветривание и уборку помещений в образовательных учреждениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса в Петербурге запретили мероприятия от 1 тысячи человек.