Из-за коронавируса в Петербурге запретили мероприятия от 1 тысячи человек

В Петербурге с 16 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек. Меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Запрет будет действовать до 30 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ограничение распространяется на театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия. Воздержаться от проведения публичных встреч также рекомендуют общественным объединениям и организациям.

Постановление содержит целый ряд рекомендаций. В частности, работодателей просят перейти на дистанционные собрания и совещания. Юрлицам, которые ведут деятельность в местах массового скопления людей или занимаются транспортным обслуживанием, рекомендуют регулярно проводить дезинфекцию.

Районным администрациям предписано создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом.