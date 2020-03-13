Из-за коронавируса в Петербурге запретили мероприятия от 1 тысячи человек

Из-за коронавируса в Петербурге запретили мероприятия от 1 тысячи человек
Массовые мероприятия ограничат. Фото: unsplash.com

В Петербурге с 16 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек. Меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Запрет будет действовать до 30 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ограничение распространяется на театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия. Воздержаться от проведения публичных встреч также рекомендуют общественным объединениям и организациям.

Постановление содержит целый ряд рекомендаций. В частности, работодателей просят перейти на дистанционные собрания и совещания. Юрлицам, которые ведут деятельность в местах массового скопления людей или занимаются транспортным обслуживанием, рекомендуют регулярно проводить дезинфекцию.

Районным администрациям предписано создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

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