Самойлова не собирается разводиться с Джиганом

Самойлова рада, что у нее есть дети. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Самойлова рада, что у нее есть дети. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Модель опровергает слухи об избиении и уверяет, что лишать родительских прав мужа не хочет.

Об этом стало известно 14 марта. Обо всем модель Оксана Самойлова написала в Instagram-аккаунте. Она написала, что все слухи об избиении и разводе не имеют ничего общего с правдой. Блогер заверила, что несмотря ни на что она хочет помочь Джигану прийти в себя.

«Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды»,

— говорится в посте.

Она пока не понимает, что будет дальше, и выразила благодарность за поддержку со стороны знакомых и незнакомых людей. Многие не поверили, что рэпер не нападал на молодую жену, и просят Самойлову не скрывать правду от самой себя. Кто-то согласен, что сохранять семью нужно в любом случае.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джиган, несмотря на реабилитацию, продолжает отжиматься и курить. Рэпер уверяет, что чувствует себя намного лучше.