Джиган, несмотря на реабилитацию, продолжает отжиматься и курить

Рэпер уверяет, что чувствует себя намного лучше.

Об этом стало известно 14 марта. Последними новостями артист Джиган делится в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, что чувствует себя нормально и что он «отвечает за базар». Также рэпер продемонстрировал, как он делает различные упражнения и при этом курит. Подписчики неоднозначно отреагировали на поведение Джигана – они удивляются его странному понимаю здорового образа жизни.

«Денис… Что с вами?.. Невозможно на это смотреть… Совсем!!!»

— пишут в комментариях.

Напоминаем, что недавно у Джигана и Самойловой недавно родился сын – четвертый совместный ребенок. После этого рэпер начал себя странно вести: вести необычные трансляции, сбривать брови, выпивать. Фанаты считают, что он слишком много употребляет запрещенных веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, что получит Самойлова после развода с Джиганом.