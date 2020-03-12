Стало известно, что получит Самойлова после развода с Джиганом

Самойлова рада, что у нее есть дети. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Самойлова рада, что у нее есть дети. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Адвокат оценил последствия расставания рэпера и его супруги, которая родила ему четырех детей.

Об этом стало известно 12 марта. Обо всем сообщает «Пятый канал», спросивший мнение у адвоката Нарека Костанян. По сети гуляют слухи, что Оксана Самойлова может подать на развод после избиения. Защитник отметил, что разделу подлежит совместно нажитое имущество. Что касается детей, то ребенок старше 10 лет сам может решить, с кем он хочет остаться – с мамой или папой. Чаще всего они остаются с мамой.

Адвокат заявил, что Самойлова может рассчитывать на алименты в размере до 50% со всех доходов. Напоминаем, что различные источники уверяли, что это девушка содержала Джигана, а не наоборот.

Напоминаем, что у пары недавно появился на свет сын. После этого всплыли неприятные подробности их личной жизни – рэпер якобы изменял супруге и даже поднял на нее руку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова вышла на связь после скандала с Джиганом.