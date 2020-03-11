Оксана Самойлова вышла на связь после скандала с Джиганом

Самойлова рада, что у нее есть дети. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Самойлова рада, что у нее есть дети. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Девушка поддержали не только подписчики, но и певицы Вера Брежнева и Ольга Бузова.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Блогер Оксана Самойлова вышла на связь в своем Instagram-аккаунте спустя пять дней молчания. Она написала, что рада наличию детей. Видимо, это единственное, что дает многодетной маме силы продолжать жить и радоваться каждому дню, несмотря ни на что.

Поклонники убеждены, что тем самым Самойлова подтвердила все грязные слухи об изменах Джигана, о его зависимостях и плохом отношении к супруге. Сейчас девушка находится в клинике, где она приходит в себя после избиения и нервного срыва.

Напоминаем, что источники, приближенные к семье, уверяют, что Джиган позволяет себе много лишнего – в том числе развлекаться с девушками в клубах, пока его молодая жена растит их четырех детей. Также известно, что семья Джигана якобы живет за счет Самойловой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джиган и Самойлова могут развестись после череды скандалов.