Джиган и Самойлова могут развестись после череды скандалов

Джиган и Самойлова могут развестись после череды скандалов
Джиган и Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Рэпер странно себя ведет из-за зависимости и не только.

Об этом стало известно 10 марта. Обо всем сообщает издание «Стархит», ссылаясь на собственные источники. Рэпер Джиган угодил в рехабр из-за своей пагубной зависимости, а его жена тем временем выкладывает многозначительные «сториз». До этого у пары родился четвертый ребенок и супруги выглядели очень счастливыми, а уже спустя пару дней Джиган вел себя странно в социальных сетях и даже сбрил брови.

В разных СМИ пишут, что Джиган не только имеет вредные привычки, но также изменял Самойловой и иногда бил ее. Пока что эту информацию никак не комментируют.

Фанаты звездной пары в шоке, ведь они считали ее примером для подражания. Они видели идеальную картинку, в которую хотелось верить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание.

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