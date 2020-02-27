Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
Фото: Instagram @iamgeegun

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, рэпер Джиган и Оксана Самойлова, стали родителями в четвертый раз. Оксана подарила супругу долгожданного наследника.

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания. Отметим, что настоящее имя хип-хоп исполнителя — Денис Устименко-Вайнштейн.

Для проведения церемонии родители пригласили раввина, который также выполнил обрезание. Счастливый отец поделился фотографиями с новорожденным и раввином на фоне солнечного пейзажа в Майами, где семья Джигана в полном составе живет уже несколько месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певец Александр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2020» от России. Он назвал эту новость «вбросом желтушного паблика».

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Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
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