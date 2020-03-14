Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал разгром «Урала»

Встреча завершилась со счетом 7:1.

Об этом стало известно 14марта. На поле вышли «Зенит» и «Урал» в рамках 22-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги. Итоги матча порадовали фанатов – он завершился со счетом 7:1. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что футболисты могли бы забить и 12 голов. Он убежден, что игроки усиленно готовились к матчу.

«Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артем Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Дриусси, играл разнообразно»,

— рассказал Медведев.

Напоминаем, что петербургская команда до сих пор занимает первое место в турнирной таблице с 50 очками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Зенита» на матче с «Уралом» спели песню, посвященную COVID-19.