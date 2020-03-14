Фанаты «Зенита» на матче с «Уралом» спели песню, посвященную COVID-19

На игре, которая прошла сегодня, 14 марта, на Газпром Арене пока что присутствовали зрители. Но с понедельника 16 марта правительством Санкт-Петербурга будет введен запрет на массовые мероприятия от тысячи человек.

Фанаты сине-бело-голубых решили оригинально ответить на это, показав свое отношение к вирусу, который охватил уже множество стран. Об этом сообщают РИА-новости.

Болельщики вывесили баннер с текстом «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем», а после спели песню группы Сплин. В оригинале речь шла о гандболе, но песню удачно переделали под необходимый вид спорта. В итоге, фанаты скандировали «Словом, мы все больны футболом, мы все больны футболом и за футбол умрем».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» разгромил «Урал» на Газпром Арене. Матч завершился со счетом 7:0 в пользу питерской команды.