«Зенит» разгромил «Урал» на Газпром Арене

Матч закончился со счетом 7:1 в пользу сине-бело-голубых.

Гол престижа за команду «Урала» забил Андрей Поляков на 66 минуте матча.

Во втором тайме на 61 минуте Сердар Азмун забил третий гол, чем заработал первый свой хет-трик, оформленный в России.

На 69 минуте голом отличился Себастьян Дриусси.

Второй гол в матче забил Артем Дзюба. Он реализовал пенальти в ворота противника на 72 минуте.

Главный тренер команды Сергей Семак похвалил футболистов и отметил, что во втором тайме «Зенит» лучше играл в обороне. Хоть сыграть в ноль не удалось, победа оказалась весьма заслуженной. Выразил Семак и сожаление о том, что Дзюба так же, как и Азмун не оформил хет-трик, ведь нападающие должны чувствовать вкус победы. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба «Зенит».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малколм забил свой первый гол за «Зенит».