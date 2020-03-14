«Зенит» разгромил «Урал» на Газпром Арене

&#171;Зенит&#187; разгромил &#171;Урал&#187; на Газпром Арене
"Зенит" продолжает показывать болельщикам красивую игру. Фото: ФК "Зенит"

Матч закончился со счетом 7:1 в пользу сине-бело-голубых.

Гол престижа за команду «Урала» забил Андрей Поляков на 66 минуте матча.

Во втором тайме на 61 минуте Сердар Азмун забил третий гол, чем заработал первый свой хет-трик, оформленный в России.

На 69 минуте голом отличился Себастьян Дриусси.

Второй гол в матче забил Артем Дзюба. Он реализовал пенальти в ворота противника на 72 минуте.

Главный тренер команды Сергей Семак похвалил футболистов и отметил, что во втором тайме «Зенит» лучше играл в обороне. Хоть сыграть в ноль не удалось, победа оказалась весьма заслуженной. Выразил Семак и сожаление о том, что Дзюба так же, как и Азмун не оформил хет-трик, ведь нападающие должны чувствовать вкус победы. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба «Зенит».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малколм забил свой первый гол за «Зенит».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Газпром Арена" "Зенит" "Урал" победа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге узаконят деятельность поисковых отрядов
Беглов сообщил о масштабных мерах против коронавируса
«Зенит» разгромил «Урал» на Газпром Арене
Автомобиль снес столб на КАД
Роскачество рассказало, какой должна быть настоящая паста
Главный пульмонолог России рассказал как развивается коронавирус в организме
В Ям-Ижоре сгорел частный дом
Малколм забил свой первый гол за «Зенит»