Малколм забил свой первый гол за «Зенит»

Малком перешел в "Зенит" в августе 2019 года. Фото: "Зенит"

Малком перешел в "Зенит" в августе 2019 года. Фото: "Зенит"

Сейчас на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 22 тура Российской Премьер-лиги. «Зенит» играет с «Уралом».

Не успел пока еще закончиться первый тайм, а питерская команда уже успела забить 4 гола своему сопернику. Примечательно, что отличились спортсмены, которые находятся в процессе восстановления после повреждений. Сердар Азмун забил два мяча — на 9 и 16 минуте матча. Артем Дзюба поразил ворота «Урала» на 12 минуте.

Дебютный гол забил и Малком. Сделал он это на 28 минуте игры.

Футболисты «Зенита» сегодня играют в лазурной форме. Примечательно, что сегодняшний матч сотый для вратаря петербургской команды Андрея Лунева.

По предварительным данным, на стадионе находятся 50 тысяч болельщиков. «Урал» приехали поддержать 200 фанатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор «Зенита»: на игре с «Уралом» будут зрители.