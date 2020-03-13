Гендиректор «Зенита»: на игре с «Уралом» будут зрители

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Фото: Baltphoto

На данный момент встреча с «Уралом», которая пройдет завтра, 14 марта, состоится в штатном порядке: на матче будут присутствовать зрители.

К счастью, власти Северной столицы пока не настаивают на проведении игры с закрытыми трибунами. Однако, если в правительство города в срочном порядке запретит присутствие болельщиков на футбольном матче, петербургскому клубу придется подчиниться, рассказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев, беседуя с АБН. Матч между сине-бело-голубыми и екатеринбургской командой состоится на поле «Зенит Арены» в субботу, 14 марта, в 16:30.

Отметим, что запрет на проведение массовых мероприятий могут наложить в связи с пандемией коронавируса, объявленной по всему миру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гран-При «Формулы 1» в Австралии не будут проводить из-за угрозы распространения коронавируса.

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