Гран-при Австралии «Формулы-1» отменили

«Формула-1» объявила о том, что первый этап чемпионата в Мельбурне решили отменить из-за эпидемии коронавируса.

Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, отменили после того, как у одного из членов «Макларена» выявили коронавирус COVID-19. Команда заявила о том, что снимается с этапа, сообщили в пресс-службе Формулы-1.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

На сегодня в мире насчитывается 125 тыс. человек заболевших коронавирусом более чем в 110 странах, 4625 скончались, при этом 68 тыс. человек выздоровели и выписаны из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.