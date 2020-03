Зарубежные СМИ восхищаются танцором из клипа Little Big

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, не оставил равнодушными иностранных блогеров и зарубежные СМИ.

Они отметили его харизму, а автор канала FrenchBaguette высоко оценил как песню группы, так и самого Красилова.

Зарубежные СМИ назвали клип «совершенно сумасшедшим».

«В нем есть даже коленный танец, который сопровождает видео, и он, если честно, уморительный», — пишет портал The Line of Best Fit.