«Мы все больны футболом». Фанаты «Зенита» на матче с «Уралом» исполнили песню, посвященную коронавирусу

«Мы все больны футболом». Фанаты «Зенита» на матче с «Уралом» исполнили песню, посвященную коронавирусу
Фанаты "Зенита". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Фанаты петербургского «Зенита» перепели песню группы «Сплин» под названием «Гандбол»во время матча с «Уралом», который прошел в субботу, 14 марта, посвятив ее ситуации с коронавирусом.

Болельщики вывесили баннер с текстом: «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Фанатский вираж исполнил песню группы «Сплин», тексте которой есть строки «Словом, мы все больны гандболом, мы все больны гандболом и за гандбол умрём», заменив слово «гандбол» на «футбол».

«Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 7:1. Матч прошел на стадионе «Газпром Арена». Второй гол в матче забил Артем Дзюба. Он реализовал пенальти в ворота противника на 72 минуте. Главный тренер команды Сергей Семак похвалил футболистов и отметил, что во втором тайме «Зенит» лучше играл в обороне. Хоть сыграть в ноль не удалось, победа оказалась весьма заслуженной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский футбольный клуб пригласил фанатов поучаствовать в «Фан-Променаде» на научно-популярную тематику перед началом игры с «Уралом».

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