«Зенит» предложил болельщикам присоединиться к научному «Фан-Променаду»

Петербургский футбольный клуб пригласил фанатов поучаствовать в «Фан-Променаде» на научно-популярную тематику перед началом игры с «Уралом».

Встреча сине-бело-голубых с футболистами Екатеринбурга состоится сегодня, 14 марта, в 16:30 на площадке «Газпром Арены». Однако стадион готов принять болельщиков за два часа до начала матча. В это время фанаты могут поучаствовать в ставшем приятной традицией «Фан-Променаде», в этот раз посвященном науке.

Зрителей матча ждут лекции и мастер-классы, посвященные здоровому образу жизни. Кроме того, посетителям удастся послушать дебаты с участием популярного блогера, биолога Антонины Обласовой. Она также ответит на все интересующие болельщиков вопросы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как продвигается подготовка Санкт-Петербурга к чемпионату Европы по футболу.