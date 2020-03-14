Беглов рассказал о ходе подготовки к проведению ЧЕ-2020 в Петербурге

Беглов рассказал о ходе подготовки к проведению ЧЕ-2020 в Петербурге
Губернатор отметил, что город активно работает над разработкой фан-зоны. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал, что вся необходимая подготовка к проведению матчей чемпионата Европы по футболу проводится в штатном режиме.

По словам градоначальника, все обязательства и гарантии, данные УЕФА, выполняются в полном объеме. Запланированные мероприятия, входящие в региональный комплексный план подготовки к проведению чемпионата, также осуществляются согласно графику.

Такое заявление Беглов сделал в пятницу, 13 марта, в ходе заседания Координационного совета по подготовке и проведению в России Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в Смольном. На данном этапе власти Петербурга разрабатывают концепцию транспортного обслуживания города во время чемпионата, а также праздничное оформление и навигацию для болельщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 16 марта в Петербурге и области вступит в силу запрет о проведении массовых мероприятий численностью более тысячи человек.

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