Ленобласть с 16 марта ограничивает массовые мероприятия из-за коронавируса

Ленобласть с 16 марта ограничивает массовые мероприятия из-за коронавируса
В Ленобласти ограничат массовые мероприятия. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области вводятся ограничения на проведение мероприятий. Меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ограничения вводятся с понедельника, 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

«Пока принято принципиальное решение. Подробности по численности и пр. ожидаем после подписания документа», — уточнили в telegram-канале пресс-службы «Админка».

Аналогичные меры были приняты в Москве. В столице запретили проводить мероприятия, в которых принимает участие более 5 тыс. человек. Ограничение введено на месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пока не планируют вводить ограничение на проведение массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Подобные меры он считает преждевременными для города.

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