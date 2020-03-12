Ленобласть с 16 марта ограничивает массовые мероприятия из-за коронавируса

В Ленинградской области вводятся ограничения на проведение мероприятий. Меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ограничения вводятся с понедельника, 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

«Пока принято принципиальное решение. Подробности по численности и пр. ожидаем после подписания документа», — уточнили в telegram-канале пресс-службы «Админка».

Аналогичные меры были приняты в Москве. В столице запретили проводить мероприятия, в которых принимает участие более 5 тыс. человек. Ограничение введено на месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пока не планируют вводить ограничение на проведение массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Подобные меры он считает преждевременными для города.