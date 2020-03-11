Беглов не собирается отменять массовые мероприятия в Петербурге

Губернатор убежден, что в Москве другая ситуация. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор убежден, что в Москве другая ситуация. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор пока не считает, что стоит паниковать из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Об этом пишет издание 78.ru. Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглова рассказал, что пока не планирует отменять массовые мероприятия вслед за Москвой из-за коронавируса. Он отметил, что в городе нет такой необходимости и что в столице «своя ситуация». Беглов также заверил, что Петербург полностью готов к вспышке коронавируса – так, например, власти закупили необходимы медикаменты.

Напоминаем, что сразу у двух людей в Северной столице диагностировали коронавирус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная России и Молдавии сыграют без зрителей из-за коронавируса. В аналогичной ситуации оказался товарищеский матч Молдавия – Андорра, который должен пройти в Тирасполе немного раньше.