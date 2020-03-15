Роспотребнадзор: трое россиян заразились коронавирусом в России, а не других странах

В Роспотребнадзоре рассказали, что три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, связаны с контактами внутри страны, они не являются завозными, сообщается на сайте ведомства.

За последние сутки в России зафиксировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан РФ.

Всего на территории России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 — у граждан РФ, два – у граждан Китая, один – у гражданина Италии.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета. Сейчас число зараженных в Петербурге достигло шести человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.