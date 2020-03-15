Шеф-повар из Украины назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар из Украины назвал главную ошибку при приготовлении борща
Борщ. Фото: Pixabay

Украинский шеф-повар Антон Самойлов рассказал, что самой частой ошибкой при приготовлении борща является добавление в готовящийся суп зажарки, которая делает блюдо слишком жирным.

Повар рассказал изданию «Днепропетровская панорама», что овощная зажарка необходима для создания наваристого бульона. Самойлов считает, что жирная овощная зажарка может сделать мясной бульон еще более жирным, что превратит суп в катастрофу.

Шеф-повар привел в пример сало, которое никто не жарит на масле. Он посоветовал тушить в воде свеклу, морковь и лук, либо сразу добавлять их в бульон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики рассказали, какие продукты защищают от вирусов. В период эпидемии коронавируса необходимо усиленно помогать иммунной системе защищать организм от воздействия вредоносных микробов и бактерий.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борщ еда рецепт шеф-повар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре объяснили разницу между коронавирусом и простудой
Стали известные модели авто, стоимость которых вырастет в России
В Пулково пассажиры рассказали о мерах профилактики коронавируса
Коронавирус приостановил съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Шеф-повар из Украины назвал главную ошибку при приготовлении борща
Психолог объяснил, почему жители России не паникуют из-за коронавируса
В Янино умерла новорожденная девочка
Петербуржцев удивил грызун размером с кота на Маршала Жукова