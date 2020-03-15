Шеф-повар из Украины назвал главную ошибку при приготовлении борща

Украинский шеф-повар Антон Самойлов рассказал, что самой частой ошибкой при приготовлении борща является добавление в готовящийся суп зажарки, которая делает блюдо слишком жирным.

Повар рассказал изданию «Днепропетровская панорама», что овощная зажарка необходима для создания наваристого бульона. Самойлов считает, что жирная овощная зажарка может сделать мясной бульон еще более жирным, что превратит суп в катастрофу.

Шеф-повар привел в пример сало, которое никто не жарит на масле. Он посоветовал тушить в воде свеклу, морковь и лук, либо сразу добавлять их в бульон.

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