СПбГУ сделает свои онлайн-курсы бесплатными для студентов

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) откроет доступ к своим электронным образовательным ресурсов для студентов, которые учатся в российских университетах.

Как рассказали изданию «Мойка78» в петербургском вузе, ранее обучающемуся другого университета приходилось платить за получение сертификата о прохождении онлайн-курса СПбГУ.

В образовательном учреждении уточнили, что сертификаты о прохождении онлайн-курсов начнут выдавать бесплатно для студентов всех вузов, которые успешно освоили курс. Их начнут выдавать с 17 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что карантин студентов СЗГМУ имени Мечникова закончится 16 марта. Они были закрыты на карантин в общежитии на проспекте Просвещения в начале марта.