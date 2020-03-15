Карантин студентов СЗГМУ имени Мечникова закончится 16 марта

Карантин студентов СЗГМУ имени Мечникова закончится 16 марта
Студент на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Несколько сотен студентов СЗГМУ им. Мечникова могут отпустить на волю уже в этот понедельник, 16 марта. Они были закрыты на карантин в общежитии на проспекте Просвещения в начале марта.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на проректора университета Алексея Силина, сроки установленного в общежитии карантина подходят к концу. Сейчас обсуждается вопрос об открытии общежития.

Стоит отметить, что сейчас в общежитии живут 780 студентов вуза. Их закрыли на карантин после того, как у итальянского студента СЗГМУ выявили коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в общежитии СЗГМУ им. Мечникова студентка из Петрозаводска оказалась заперта на карантин. Отметим, что закрытие коснулось лишь части общежитий на проспекте Просвещения и Светлановском проспекте.

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