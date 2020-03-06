В общежитии СЗГМУ им. Мечникова студентка из Петрозаводска оказалась заперта на карантин

После того, как одного из студентов СЗГМУ имени Мечникова госпитализировали с подозрением на коронавирус, общежитие университета закрыли на карантин.

Оказалось, что «заложницей» карантина стала девушка из Петрозаводска, которая проживает в общежитии. О сложившейся ситуации в пятницу, 6 марта, сообщило информационное агентство «ИА Республика». Отметим, что закрытие коснулось лишь части общежитий на проспекте Просвещения и Светлановском проспекте.

Студент, вызвавший тревогу у медиков, прибыл в Северную столицу из Италии. Позже в Роспотребнадзоре официально подтвердили, что у инфицированного молодого человека — коронавирус COVID-19, пишет «Мойка78».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в столице России намерены ввести режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса.