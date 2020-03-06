В Москве объявили режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса

Российская столица ввела режими повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире.

Как сообщается на официальном сайте московского мэра Сергей Собянина, на сегодняшний обстановка на территории Москвы достаточно спокойная, поскольку введенные властями меры помогают избежать массового распространения вируса.

Собянин сообщил, что ограничение въезда в город на данный момент невозможно, так как столица является транспортным узлом всей страны. По этой причине Москва готовится к появлению новых случаев заражения в городе.

Особый режим ввели в городских медучреждения, комплексе ЖКХ, транспортном комплексе и других городских службах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у более чем 60 человек подозревают коронавирус.