Шварценеггер принял участие в озвучке новой видеоигры о Хищнике

Шварценеггер принял участие в озвучке новой видеоигры о Хищнике
Арнольд Шварценеггер в фильме "Хищник"

Голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер озвучил новую видеоигру про персонажа Хищник из одноименного фильма. Актер заявил об этом на мероприятии The Arnold Sports Festival, основателем которого он является.

Арнольд Шварценеггер рассказал в беседе с поклонниками на спортивном фестивале, что недавно он пересмотрел фильм «Хищник», где он исполнил главную роль. Актер отметил, что кинолента не перестает быть актуальной даже сейчас.

Кроме того, Шварценеггер сообщил, что он озвучил новую видеоигру, которая разрабатывалась по мотивам боевика. Бодибилдер не уточнил, о какой игре идет речь, однак предполагается, что его голос появится в игре Predator: Hunting Grounds, которая выйдет в конце апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что над новой игрой про Ведьмака начнут работать уже в 2020 году.

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