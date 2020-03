Над новой игрой про Ведьмака начнут работать уже в 2020 году

Польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt Red приступит к работе над новой игрой в серии по миру «Ведьмака» (The Witcher).

Как сообщает портал Eurogamer Poland, глава компании Адам Кичински заявил в беседе с журналистами, что после выхода Cyberpunk 2077 (17 сентября 2020 года) команда студии вернется к миру книг польского писателя Анджея Сапковского.

Издание отмечает, что Кичински не рассказал журналистам подробностей о новой части. Остается неизвестным, будет ли она продолжением третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» (The Witcher 3: Wild Hunt) или приквелом, а может и спин-оффом, и вокруг какого персонажа будет строиться сюжет.

