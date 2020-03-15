«Додо пицца» планирует доставлять защитные маски

Российская сеть доставки пиццы «Додо пицца» собирается начать доставку санитайзеров и защитных масок вместе с пиццей.

По словам основателя компании Федора Овчинникова, доставка будет осуществляться по себестоймости, а также можно будет заказать бутилированную воду. Он добавил, что хочет, чтобы сеть в текущей ситуации с коронавирусом приносила какую-то пользу помимо пиццы.

В своем Facebook-аккаунте Овичинников подчеркнул, что компания постарается закупить товары по низкой цене, а окупать доставку хотят за счет пиццы.

Потратить на все это планируется «десятки миллионов рублей». Пока «Додо пицца» ищет поставщика этих товаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом повлияла на съемки «Вечернего Урганта».