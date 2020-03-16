Экс-тренер сборной России и СКА Быков призвал КХЛ остановить розыгрыш Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею и петербургского СКА Вячеслав Быков призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) остановить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина.

Он отметил, что сейчас здоровье людей важнее.

«По всей Европе запревают проведение спортивных мероприятий, мы тоже должны поддержать данную инициативу. Не должно быть пира во время чумы. То, что «Йокерит» решил не играть в полуфинале Западной конференции, уже говорит о многом», — заявил Быков, сообщает РИА «Новости».

Накануне стало, что известно, что финский хоккейный клуб «Йокерит» отказывается ехать в Россию и играть против петербургского СКА, так как боится за здоровье игроков. Матч, запланированный на 17 марта, не состоится. Руководство клуба заявило, что решение далось нелегко и его долго обсуждали. Председатель правления клуба Яри Курри заявил, что хоккей не так важен, как благополучие нации. Он поблагодарил болельщиков и партнеров. Теперь розыгрыш Кубка Гагарина под вопросом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский хоккейный клуб вернет фанатам деньги за билеты, купленные на матч с «Йокеритом». Из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом встреча пройдет без зрителей.