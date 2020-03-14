СКА вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Йокеритом»

Все мероприятия с участием более тысячи человек оказались под запретом. Фото: Baltphoto

Все мероприятия с участием более тысячи человек оказались под запретом. Фото: Baltphoto

Петербургский хоккейный клуб вернет фанатам деньги за билеты, купленные на матч с «Йокеритом». Из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом встреча пройдет без зрителей.

Распоряжение градоначальника, Александра Беглова, об ограничении количества человек на публичных мероприятиях вступит в силу с 16 марта. Матчи СКА и хоккейной команды Финляндии в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги должны состояться 17 и 19 марта.

По словам представителя пресс-службы петербургской команды, в течение трех дней все, кто купил билеты на игру, в течение трех дней получат деньги обратно, цитирует РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футбольная команда сине-бело-голубых также проведет несколько домашних встреч при пустых трибунах. Это коснется игры с «Сочи» и «Крыльями советов».