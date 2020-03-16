Вратарь «Вашингтона» Самсонов раскрыл манеру игры Овечкина

Вратарь «Вашингтона» Самсонов раскрыл манеру игры Овечкина
Александр Овечкин Фото: https://twitter.com

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Илья Самсонов рассказал о манере игры своего одноклубника Александра Овечкина.

Он отметил, что Овечкин всегда активен и выглядит на льду очень мощно.

«Мне каждую тренировку куда-нибудь болезненно падает шайба, и в этом нет ничего страшного. Особенно от Овечкина — вы же знаете, в каком стиле он играет», — рассказал Самсонов, сообщает «Спорт- Экспресс».

Ранее Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин забросил шайбу в матче против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере. Благодаря этой шайбе россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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