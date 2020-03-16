Эксперт объяснил причины смерти Чаплина и Доренко

Главный патологоанатом страны, президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский объяснил внезапную смерть двоих известных личностей , погибших в достаточно молодом возрасте.

Как выяснилось, у журналиста Сергея Доренко, трагически погибшего на дороге в возрасте 59 лет, была диагностирована аневризма аорты. Коварный недуг, который протекает незаметно и в любую минуту угрожает мгновенной смертью. «Мина замедленного действия», — охарактеризовал эту болезнь специалист.

Кактурский также отметил, что протоиерей Всеволод Чаплин, скончавшийся недавно в 52-летнем возрасте, страдал от серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Таким образом, подытожил врач, все эти люди скончались мгновенно. Медик подчеркнул, что скоропостижная кончина — нередкое явление. Кроме того, у некоторых людей есть предрасположенность к такой смерти. В первую очередь, из-за скрытых проблем с сердцем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что год назад по аналогичной причине умер 35-летний рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл.